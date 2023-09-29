МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Участились массовые взломы аккаунтов в WhatsApp и Telegram. Причем злоумышленники обладают подробной информацией о владельцах учетных записей, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Самый распространенный пример: руководящим работникам сферы культуры пишет якобы их прямой куратор и сообщает о том, что расследуется хищение государственных средств (выявляются недобросовестные поставщики услуг или оборудования). С уточнением: "Поэтому скоро вам наберет сотрудник полиции (СК, ФСБ, ЦБ), прошу выполнять все его указания".

Такой звонок действительно поступает через 15-20 минут. Очень убедительный "сотрудник" заставляет потенциальную жертву взять кредиты, обналичить средства со счетов организации или перевести их на подставные конторы.

"Подобные случаи зафиксированы уже в трех десятках российских регионов, и дальше такой способ мошенничества будет только расширяться", — уверяет эксперт.

За работниками культуры, по мнению Соловьева, последуют другие бюджетники. Поэтому любое сообщение, будь оно письменное или голосовое, следует воспринимать с осторожностью.

"Необходимо перепроверять, убедиться в подлинности личности звонящего или пишущего, критически осмыслять даваемые в мессенджерах или по телефону поручения и распоряжения", — предупреждает юрист.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская