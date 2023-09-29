2023-09-29T11:00:54+03:00
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https://1prime.ru/News/20230929/841847757.html
ЦБ увеличит штрафы за недобросовестные продажи банками своих продуктов
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Банк России готовит предложения по законопроекту о кратном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина... ПРАЙМ, 29.09.2023
новости, россия, центробанк, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России готовит предложения по законопроекту о кратном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Некоторые банки говорят, что у нас прибыль от того, что мы вот так неправильно продали, гораздо больше, чем штрафы, которые мы можем заплатить. Мы сейчас готовим предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы", — сказала она, выступая на XX Международном банковском форуме.
Набиуллина отметила, что в некоторых странах такие штрафы многомиллионные и многомиллиардные. "Мы будем идти по этому пути. Здесь ждать бесполезно", — заключила глава ЦБ.