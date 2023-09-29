СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России готовит предложения по законопроекту о кратном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, что беспокоит Центробанк

"Некоторые банки говорят, что у нас прибыль от того, что мы вот так неправильно продали, гораздо больше, чем штрафы, которые мы можем заплатить. Мы сейчас готовим предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы", — сказала она, выступая на XX Международном банковском форуме.

Набиуллина отметила, что в некоторых странах такие штрафы многомиллионные и многомиллиардные. "Мы будем идти по этому пути. Здесь ждать бесполезно", — заключила глава ЦБ.