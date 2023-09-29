МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Великобритания за время премьерства Бориса Джонсона и Риши Сунака переживает крупнейший со Второй мировой войны рост налогового бремени, сообщает доклад британского Института фискальных исследований. "Интер РАО" пригрозил остановить экспорт электричества в Китай

"Общий уровень налогообложения при этом парламенте (избранном в 2019 году, в том же году Борис Джонсон стал премьер-министром — ред.) вырастет больше, чем при любом другом парламенте с 1950-х годов", — следует из документа.

Авторы исследования предрекли, что в следующем году доля налогов в национальном доходе вырастет с 33% до 37% — уровень, который не сохранялся со времен окончания Второй мировой войны.

В исследовании сообщается, что в таком случае государственные доходы от налогов вырастут на 100 миллиардов фунтов стерлингов. Для британских домохозяйств это грозит повышением налогового бремени на 3500 фунтов в год.

"Но хотя реакция на пандемию и ее последствия и объясняет некоторые из объявленных в последние годы повышений налогов, это далеко не единственное и даже не самое значительное объяснение", — говорится в документе. Более того, как пишут авторы исследования, рост налогов преимущественно стал последствием намерения правительства повышать расходы на то, что было запланировано еще до пандемии, как, например, расширение штата Национальной службы здравоохранения и увеличение числа полицейских.

Ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант исключил возможность снижения налогов в стране после неожиданного решения Банка Англии сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых.