МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов; бюджетный пакет впервые направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. Набиуллина прокомментировала прогноз Центробанка по ключевой ставке

"Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в нижнюю палату парламента направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

"Бюджетный пакет в этом году впервые внесен полностью в электронном виде. Это результат работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Госдумы", — указали в кабмине.

Премьер-министр Мишустин в прошлую пятницу на заседании кабмина говорил, что работа над главным финансовым документом страны шла на фоне очередного усиления глобальных дисбалансов. Несмотря на это, кабмин постарался принять выверенные и оптимальные решения и прежде всего гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств перед гражданами: ни одно из них не осталось без финансового обеспечения, подчеркнул премьер.

Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь говорил, что проект бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития, который учитывает сохранение позитивной динамики: темпы роста экономики в трёхлетке – выше 2%. Проведение бюджетной политики, по его словам, запланировано в логике бюджетного правила, однако само правило претерпело некоторые изменения. Так, в 2024 году предлагается вернуться к обычным параметрам расчета нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть 60 долларов за баррель.

Согласно материалам к проекту, рассмотренному кабмином на прошлой неделе, расходы бюджета РФ составят в 2024 году 36,6 триллиона рублей, в 2025 году — 34,4 триллиона, в 2026 году — 35,6 триллиона. Доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей в следующем году, 33,5 триллиона — в 2025 году и 34,1 триллиона рублей в 2026 году. Таким образом, ожидается дефицит бюджета в течение всего трехлетнего периода — на уровне 1,6 триллиона, 0,9 триллиона и 1,5 триллиона рублей соответственно.

Дефицит бюджета в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, власти старались насколько возможно его минимизировать, пояснял Мишустин. А Силуанов объяснял, что общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета в следующей трехлетке составит порядка 4 триллионов рублей в год.