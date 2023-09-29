МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Переговоры главы Киева Владимира Зеленского с политиками из НАТО приблизили крах ВСУ, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X. Британии грозит крупнейшее после Второй мировой войны повышение налогов

Как сообщает Риттер, президент Украины провел встречи с представителями министерств обороны Франции и Британии для согласования своего плана. Однако его ожидания не оправдались.

"Они (министры Франции и Великобритании — ред.) отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом", — отметил бывший разведчик.

Как сказал Риттер, Украине пришел конец.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг нанес визит в Киев и провел встречу с Владимиром Зеленским. В ходе встречи он одобрил "формулу мира" Зеленского и пообещал оказывать поддержку Украине столько, сколько нужно. Президент Украины по итогам переговоров высказался оптимистично касательно скоро вступления Украины в альянс.

В конце сентября 2022 года Зеленский проинформировал о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили долгосрочный пакет помощи Украине, включающий в себя план помощи для достижения совместимости ВСУ со стандартами альянса, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к блоку без предварительного осуществления действий по достижению членства.

При этом члены НАТО не утвердили никаких временных рамок по вступлению, к которым призывал Киев. Также не шло речи ни о каких условиях для получения официального приглашения.