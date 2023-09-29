2023-09-29T18:04:00+03:00
2023-09-29T18:05:39+03:00
2023-09-29T18:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230929/841852469.html
В Минтруде сообщили размер пособия по временной нетрудоспособности
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц, при этом в прошлом году он составил 83 тысячи рублей, сообщила... ПРАЙМ, 29.09.2023
новости, россия, пособие, нетрудоспособность
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/99/836629952.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/99/836629952.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/99/836629951.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/99/836629951.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/99/836629939.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/99/836629939.jpg
https://1prime.ru/government/20230929/841851905.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц, при этом в прошлом году он составил 83 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2023 году. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году", — говорится в сообщении.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, которого цитирует пресс-служба, это стало возможным благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных.