МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц, при этом в прошлом году он составил 83 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Правительство внесло проект бюджета Социального фонда

"Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2023 году. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году", — говорится в сообщении.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, которого цитирует пресс-служба, это стало возможным благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных.