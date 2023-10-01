СОЧИ, 01 окт — ПРАЙМ. Вакцинация способна уберечь детей от многих опасных, а порой и смертельно опасных болезней. Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-педиатр высшей категории АО "Медицина" Марьям Сайфулина. В России оценили вероятность возвращения жестких локдаунов

В первую очередь врач-педиатр обратила внимание на прививку от менингита (вакцина "Менактра"). "К сожалению, менингитом по-прежнему заражаются в России, в том числе и в Москве. Эта эпидемиологически значимая инфекция передается воздушно-капельным путем, имеет вспышечный характер, может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности", — предупреждает педиатр.

По ее словам, прививку от менингита следует сделать детям, посещающим образовательные учреждения, кружки и секции, а также тем, кто часто пользуется общественным транспортом. Прививка делается однократно на всю жизнь, ревакцинация не требуется.

Следует также обезопасить ребенка от клещевого энцефалита (вакцина "Клещ-Э-Вак"). Как отмечает Сайфулина, клещи-носители энцефалита водятся не только в Сибири и на Урале, но и в европейской части России, в средней полосе — причем не только в лесной зоне, но и в городских парках и скверах. Россиянам рассказали, может ли менингит распространяться через посылки

"Клещевой энцефалит — это очень грозное заболевание, которое может приводить к инвалидности. Поэтому очень правильно вакцинировать детей. Особенно если вы планируете отправлять ребенка во время летних каникул в детский лагерь", — указывает врач.

Еще одна опасная инфекция — ротавирусная инфекция (вакцина "РотаТек"). Детей прививают в два, три и четыре с половиной месяца. "Ротавирусная инфекция сопровождается высокой температурой, тошнотой, рвотой и диареей, вследствие чего может вызвать обезвоживание. Чем младше ребенок, тем опаснее для него это состояние", — предупреждает Сайфулина.

Кроме того, ребенка следует обезопасить и от вируса папилломы человека (вакцина "Гардасил"). Педиатр советует проводить прививку в подростковом возрасте как девочкам, так и мальчикам. Врач назвала первые признаки заражения корью

Заболевание вирусом папилломы человека после 20 лет очень снижает иммунитет. Впоследствии у женщин эти вирусы могут провоцировать рак шейки матки, вульвы и влагалища, а у мужчин — рак полового члена. У людей обоих полов эти вирусы могут вызвать рак гортани