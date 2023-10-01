МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Системно значимые банки с сегодняшнего дня должны предоставлять доступ к Системе быстрых платежей (СБП) не только в мобильных приложениях, но и в веб-версиях, соответствующие изменения в положение Банка России Минюст зарегистрировал в марте этого года.

Кроме того, как пояснял весной регулятор, если банки с универсальной лицензией, не входящие в список системно значимых, не имеют технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть этот сервис в своих интернет-банках. Нововведения позволят клиентам пользоваться системой с разных устройств.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.

Еще одно изменение в работе национальной платежной системы с 1 октября касается карт "Мир". Согласно указанию Банка России, платежные сервисы теперь обязаны в приложениях предлагать возможность оплаты картами этой системы.

Кроме того, вступил в силу закон, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов в целях повышения прозрачности рынка приема платежей. Принимать платежи физлиц теперь могут лишь организации, включенные Центробанком в соответствующий реестр. Регулятор будет вправе запрашивать и безвозмездно получать от федеральных ведомств, их территориальных органов и юрлиц документы и информацию об операторах приема платежей, необходимые для ведения такого реестра.