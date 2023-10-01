МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Добровольная страховка банковских карт с возможностью компенсации за мошенническое списание заработает с 1 октября на основании указания Банка России.

Такие полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски — например, мошенническое списание денег, ранее пояснял Банк России. По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме.

При этом из страхового покрытия исключаются случаи, по которым банк по закону и так обязан возвращать похищенные средства.

Как сообщается в указании ЦБ, размер выплаты при осуществлении операции до 100 тысяч рублей определяется страховщиком как равный сумме такой операции. Но если сумма операции больше указанного лимита, то страховая выплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Страховая выплата производится не позднее 30 дней со дня получения соответствующего заявления, а также документов, необходимых для ее осуществления.

Во Всероссийском союзе страховщиков пояснили РИА Новости, что в связи с расширением страхового покрытия за счет включения дополнительных рисков стоимость страхования банковских карт может увеличиться.

"Насколько — пока трудно сказать, так как надо сравнить величину расширения страхового покрытия с уже имеющимся. Также предугадать появление новых видов мошенничества, связанных с фиктивной кражей денег с карт для получения страховых выплат, достаточно сложно. Было много случаев, когда вроде бы нововведения открывали лазейки для мошенников, но ничего не происходило. Необходимо время и конкретные случаи для составления практики", — добавили в ВСС.