МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Осужденные к принудительным работам с 1 октября смогут трудиться не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей.

Соответствующий закон подписал в апреле президент Владимир Путин, 1 октября документ вступил в силу. По действовавшим ранее нормам, при исполнении наказания в виде принудительных работ имелась возможность трудоустройства осужденных только в организациях.

Кроме того, законом предусмотрено, что осужденные, находящиеся под стражей, будут следовать в исправительный центр для принудительных работ сами и без конвоя.

Наказание в виде принудительных работ появилось в Уголовном кодексе РФ появилось в 2017 году. Суд может назначить его осужденному либо с самого начала в приговоре (как альтернативу заключению), либо уже потом, в порядке замены не отбытой части наказания на более мягкий вид.

С 2020 года в России начали создавать участки исправительных центров непосредственно на предприятиях — осужденные к принудительным работам живут в общежитиях под охраной и работают там же, получают соответствующую зарплату.