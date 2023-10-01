МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на пшеницу впервые с 2008 года падают четвертый квартал подряд, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи. Экспортная пошлина на пшеницу увеличится в октябре

Отмечается, что динамака стоимости пшеницы показывает худшие за 14 лет результаты на фоне богатого урожая в Северном полушарии и ситуации с зерновой сделкой.

"Черноморская инициатива", она же зерновая сделка, была подписана в прошлом году Россией, Украиной, ООН и Турцией и предполагала вывоз российской и украинской агропродукции на мировые рынки для обеспечения нуждающихся стран продовольствием. Москва не раз заявляла, что часть соглашений, касающаяся российского экспорта, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила ООН, Украину и Турцию о выходе из зерновой сделки.

"Мир нашел способы доставлять зерно нуждающимся, несмотря на ситуацию на Украине", — пишет издание.

По данным Bloomberg, Киев наладил вывоз украинского зерна через Дунай. Кроме того, добавляет агентство, Россия в 2023 году собрала рекордный урожай зерновых.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны обманывали насчет целей сделки, поскольку нуждающие государства получили меньше миллиона тонн украинского зерна из 32,8 миллионна тонн вывезенных (три процента), остальные 70 процентов ушли в Евросоюз и другие обеспеченные страны.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия — ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены. Позднее генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что для возрождения "черноморской инициативы" нужно создать систему взаимных гарантий. Он подчеркивал, что восстановление зерновой сделки — одна из главных задач ООН