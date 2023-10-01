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2023
https://1prime.ru/News/20231001/841864155.html
Боррель заявил, что Киев получил 85 миллиардов долларов от Евросоюза
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Начиная с прошлого года Евросоюз предоставил Киеву 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) помощи, из которых более 26 миллиардов долларов было передано в сферу обороны,... ПРАЙМ, 01.10.2023
новости, ес, помощь украине, оборона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Начиная с прошлого года Евросоюз предоставил Киеву 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) помощи, из которых более 26 миллиардов долларов было передано в сферу обороны, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Сейчас лишь военную помощь мы оказали на сумму не менее 25 миллиардов евро. Общая сумма поддержки достигает 80 миллиардов евро. Это самая большая сумма, которую мы когда-либо выделяли на подобную помощь", — сказал Боррель на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X.
Боррель приехал в Одессу в субботу, 30 сентября, а на следующий день уже в Киеве поговорил с Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.