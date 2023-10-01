МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Начиная с прошлого года Евросоюз предоставил Киеву 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) помощи, из которых более 26 миллиардов долларов было передано в сферу обороны, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. СМИ раскрыли, как исчезают Украина и США

"Сейчас лишь военную помощь мы оказали на сумму не менее 25 миллиардов евро. Общая сумма поддержки достигает 80 миллиардов евро. Это самая большая сумма, которую мы когда-либо выделяли на подобную помощь", — сказал Боррель на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой опубликована на странице дипломата в соцсети X.

Боррель приехал в Одессу в субботу, 30 сентября, а на следующий день уже в Киеве поговорил с Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.