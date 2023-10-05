МИНСК, 5 окт — ПРАЙМ. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение о необходимости развития промышленной кооперации между Беларусью и Ульяновской областью России. Лукашенко потребовал назвать число необходимых портов в России

Он подчеркнул, что это должно происходить не для обслуживания западных заказов, а для обеспечения технологического суверенитета обеих стран в современных геополитических условиях.

"Отношения Минска и Ульяновска насчитывают не одно десятилетие. Сегодня мы активно ищем новые точки соприкосновения с учетом уже накопленного потенциала, налаживаем более глубокое взаимодействие через кооперационные связи в производственной сфере. Нынешняя ситуация дает нам возможность выйти на новый уровень кооперации", — отметил президент Беларуси на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

Президент отметил, что основой экономических связей является промышленный сектор с акцентом на наукоемкие технологии. Он также упомянул о уже существующих успешных проектах, таких как поставки продукции на сборочные конвейеры УАЗа и УМЗ, производство полуприцепов и сотрудничество в области радиоэлектроники.

Александр Лукашенко заявил о наличии сильной промышленной базы в стране, наследованной от Советского Союза, и возможности ее использования.

Он отметил существующие договоренности с Россией о совместном производстве самолетов для региональных перевозок, утверждая, что Белоруссия обладает необходимыми компетенциями для этого.

Лукашенко выразил готовность удовлетворить потребности региона в современных пассажирских и грузовых транспортных средствах, а также предложил сотрудничество в области агропромышленного комплекса, информационных технологий, биотехнологий, микроэлектроники, энергетики, композитных материалов, здравоохранения и фармацевтики.

Он призывает белорусских специалистов работать больше на свои страны и предлагает сотрудничество по передовым направлениям, которые сегодня очень востребованы.