ТАШКЕНТ, 5 окт — ПРАЙМ. Транспортные ведомства и власти регионов Узбекистана и России договорились поддержать инициативу Узбекистана по созданию нового мультимодального транспортного коридора через Афганистан, сообщает пресс-служба узбекистанского транспортного ведомства. Россия и Узбекистан разработали список потенциальных совместных проектов

Решение было принято на панельном заседании в Казани, где обсуждалось сотрудничество в сфере транспорта и логистики.

Стороны также выразили намерение продолжать диалог о включении региональных проектов в национальные планы для развития взаимной торговли и транзита.

В Министерстве транспорта отметили необходимость принятия мер по развитию инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу на международных транспортных коридорах.

Ранее премьер-министр Узбекистана выразил заинтересованность в формировании новых международных транспортных коридоров с участием России, среди которых был предложен мультимодальный коридор Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан.

Также был обсужден мультимодальный маршрут Узбекистан-Туркменистан-Каспийское море-Россия для грузоперевозок.