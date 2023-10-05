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https://1prime.ru/News/20231005/841902958.html
РФ поддержала Узбекистан в создании транспортного коридора через Афганистан
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Транспортные ведомства и власти регионов Узбекистана и России договорились поддержать инициативу Узбекистана по созданию нового мультимодального транспортного коридора через... ПРАЙМ, 05.10.2023
экономика, новости, минтранс, россия, узбекистан, афганистан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТАШКЕНТ, 5 окт — ПРАЙМ. Транспортные ведомства и власти регионов Узбекистана и России договорились поддержать инициативу Узбекистана по созданию нового мультимодального транспортного коридора через Афганистан, сообщает пресс-служба узбекистанского транспортного ведомства.
Решение было принято на панельном заседании в Казани, где обсуждалось сотрудничество в сфере транспорта и логистики.
Стороны также выразили намерение продолжать диалог о включении региональных проектов в национальные планы для развития взаимной торговли и транзита.
В Министерстве транспорта отметили необходимость принятия мер по развитию инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу на международных транспортных коридорах.
Ранее премьер-министр Узбекистана выразил заинтересованность в формировании новых международных транспортных коридоров с участием России, среди которых был предложен мультимодальный коридор Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан.
Также был обсужден мультимодальный маршрут Узбекистан-Туркменистан-Каспийское море-Россия для грузоперевозок.