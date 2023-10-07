МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру израильской оппозиции Яиру Лапиду и председателю партии "Национальное единство" Бенни Ганцу войти в чрезвычайное правительство, пишет газета Haaretz со ссылкой на заявление правящей партии "Ликуд". Израилю для победы нужна длительная кампания, заявил Нетаньяху

"Нетаньяху предложил главе партии "Национальное единство" Бенни Ганцу и лидеру оппозиции Яиру Лапиду войти в широкое чрезвычайное правительство", — указывается в публикации.

Ранее Haaretz информировала, что Лапид предложил Нетаньяху создать чрезвычайное правительство из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".