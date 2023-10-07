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Нетаньяху предложил оппозиции войти в чрезвычайное правительство, пишет СМИ
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру израильской оппозиции Яиру Лапиду и председателю партии "Национальное единство" Бенни Ганцу войти в чрезвычайное... ПРАЙМ, 07.10.2023
новости, израиль, оппозиция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру израильской оппозиции Яиру Лапиду и председателю партии "Национальное единство" Бенни Ганцу войти в чрезвычайное правительство, пишет газета Haaretz со ссылкой на заявление правящей партии "Ликуд".
"Нетаньяху предложил главе партии "Национальное единство" Бенни Ганцу и лидеру оппозиции Яиру Лапиду войти в широкое чрезвычайное правительство", — указывается в публикации.
Ранее Haaretz информировала, что Лапид предложил Нетаньяху создать чрезвычайное правительство из-за эскалации палестино-израильского конфликта.
В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".