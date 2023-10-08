КРАСНОДАР, 8 окт — ПРАЙМ. Более двух миллионов транспортных средств пересекло Крымский мост в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Упрдор "Тамань".

"Интенсивность движения на транспортном переходе через Керченский пролив за 2023 год составила 2,021 миллиона транспортных средств, из них легковых автомобилей — 1,992 миллиона", — рассказали в учреждении.

Также сообщается, что всего за пять лет существования объекта по Крымскому мосту проехало 24,318 миллиона транспортных средств: в 2018 году — 3,528 миллиона, в 2019 году — 4,122 миллиона, в 2020 году — 4,433 миллиона, а также 5,271 миллиона в 2021 году и 4,943 миллиона транспортных средств в 2022 году.