2023-10-08T08:22:00+03:00
2023-10-08T08:23:37+03:00
2023-10-08T08:22:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231008/841921593.html
Названо количество автотранспорта, проехавшего по Крымскому мосту
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более двух миллионов транспортных средств пересекло Крымский мост в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Упрдор "Тамань". "Интенсивность движения на транспортном... ПРАЙМ, 08.10.2023
новости, транспорт, бизнес, регионы, экономика, россия, крым, автомобильное движение, крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/images/83640/75/836407504.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83640/75/836407504.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83640/75/836407503.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83640/75/836407503.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83640/75/836407502.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83640/75/836407502.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231003/841880952.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОДАР, 8 окт — ПРАЙМ. Более двух миллионов транспортных средств пересекло Крымский мост в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Упрдор "Тамань".
"Интенсивность движения на транспортном переходе через Керченский пролив за 2023 год составила 2,021 миллиона транспортных средств, из них легковых автомобилей — 1,992 миллиона", — рассказали в учреждении.
Также сообщается, что всего за пять лет существования объекта по Крымскому мосту проехало 24,318 миллиона транспортных средств: в 2018 году — 3,528 миллиона, в 2019 году — 4,122 миллиона, в 2020 году — 4,433 миллиона, а также 5,271 миллиона в 2021 году и 4,943 миллиона транспортных средств в 2022 году.
Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов. Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией.