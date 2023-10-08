МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. России стратегически следует поворачиваться от экспорта газа к развитию газохимии, время поставки энергоносителей для страны несколько в прошлом, такое мнение высказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. В Турции пока не стоит строить газовую инфраструктуру, предупредил эксперт

"Стратегически надо оборачиваться на СПГ и вообще России стратегически надо поворачиваться в сторону не просто экспорта газа, а развития газохимии, потому что время поставок энергоносителей – оно для страны несколько в прошлом, а спрос на сложную химическую продукцию будет расти", – отметил Капитонов.

Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от крупнейшего поставщика в лице "Газпрома". В результате экспорт газа компании в дальнее зарубежье по итогам 2022 года снизился в 1,8 раза – до 100,9 миллиарда кубометров по сравнению с 185,1 миллиарда кубометров по итогам 2021 года. Объём поставок стал самым низким с начала 1990-х годов.

"У "Газпрома" сложное положение. Нужно что-то стратегически менять в компании", – сказал аналитик.

"Моя мечта – построить из России трубу в Индию: большой рынок у Пакистана, Индии. Труба им очень нужна, потому что они полагаются на СПГ. Однако это очень дорого, очень сложно", – отметил Капитонов.

Также, по его мнению, можно сотрудничать со странами Центральной Азии, например, с Туркменистаном, где сосредоточены "огромные запасы".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.