МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что уровень жизни на Украине был выше до стремления страны в Европейский союз. Washington Post: Украина расплачивается за провалы Байдена

Действительно, в процессе ориентации на Европу, Украина столкнулась с рядом экономических проблем.

Тарифы выросли в 9 раз, гривна девальвировала почти в 5 раз, цены выросли почти в 4 раза, и более половины населения оказалась за чертой бедности.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Украины вступить в переговоры о членстве в Евросоюзе в этом году.

Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз в феврале 2022 года, а в июне того же года получила статус кандидата на вступление.

Однако, Европейский Союз выдвинул семь условий для предоставления Украине статуса кандидата, включая реформу судебной системы и борьбу с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил желание вступить в НАТО.

Ориентация Украины на НАТО вызвала негативную реакцию со стороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ориентация Украины на этот альянс была одной из причин российской военной операции на Украине.