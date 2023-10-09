МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Рынок недвижимости в некоторых регионах России перегрет из-за использования льготных ипотечных программ, что приводит к большому разрыву цен между новостройками и вторичным жильем, рассказали РИА Новости эксперты. В России отметили рекордный объем инвестиций в коммерческую недвижимость

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в настоящий момент на рынке ипотеки наблюдаются признаки перегрева.

Одним из признаков перегрева является опережающий рост цен на новостройки по сравнению с вторичным рынком, так как льготная ипотека выдается на приобретение жилья в новостройках. Такое мнение выразил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

В результате такой ситуации квартиры в новостройках могут переоцениваться и терять до 30% стоимости при переходе в категорию готового жилья.

Согласно данным аналитического центра "Домклик", новостройки в городах-миллионниках России более чем на 40% обошли по стоимости вторичное жилье — 133,5 тысячи рублей против 94,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Значительный разрыв в ценах между первичным и вторичным жильем создает дополнительные риски для заемщиков, а также может негативно сказаться на стабильности банковской системы.

Согласно Александру Цыганову, эксперту по ипотечному жилищному кредитованию и финансовым инструментам рынка недвижимости, значительное различие в ценах между вторичным и первичным жильем может создавать дополнительные риски для заемщика.

Эта ситуация возникает в случае, если у заемщика возникают проблемы с продажей недвижимости для погашения кредита.

В таком случае остается невыплаченная часть долга. Одним из факторов, влияющих на эту диспропорцию, является спрос на рынке недвижимости. Вторичное жилье, которое уже было в употреблении, может иметь более низкую стоимость по сравнению с новостройками. Аналитики ждут снижения стоимости аренды жилья в России

Это может быть связано с состоянием объекта, его местоположением или другими факторами, которые делают его менее привлекательным для покупателей.

Когда заемщик берет ипотечный кредит на вторичное жилье, он должен учитывать возможность того, что продажа недвижимости может занять больше времени, чем ожидалось, или что цена продажи может быть ниже, чем планировалось. Это может привести к ситуации, когда заемщик не сможет полностью погасить свой кредит, и останется задолженность.

Однако, существуют способы снижения риска для заемщика.

Важно провести тщательный анализ рынка недвижимости и предварительно оценить возможную стоимость продажи объекта.

Эксперты предупреждают о возможности серьезных проблем на рынке недвижимости в будущем и возможного банковского кризиса, вызванного ценовым дисбалансом.

Однако, покупатели все равно проявляют интерес к новостройкам из-за посильных ежемесячных ипотечных платежей и использования инструментов, таких как trade-in и рассрочка платежа.