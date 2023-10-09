МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. По данным министра культуры России Ольги Любимовой, количество зрителей российских фильмов в кинотеатрах в 2023 году увеличилось в два раза по сравнению с 2020 годом и составляет уже 87 миллионов человек. Россияне стали больше интересоваться кино и театром

Это является важным показателем, поскольку отечественные фильмы ранее не пользовались такой популярностью у российских зрителей.

Министр отметила, что реклама не может принудить людей пойти на плохой фильм, и успех отечественного кинематографа определяется его хорошей репутацией и положительными отзывами.

Тем не менее, несмотря на опасения о закрытии кинотеатров, их количество в России увеличивается. Создана государственная сеть, которая становится важным пространством для муниципалитетов по национальному проекту "200 экранов в год".

В 2024 году планируется открыть около 1,5 тысячи кинозалов со разнообразными программами и интересным репертуаром.