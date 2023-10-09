АНАДЫРЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Недропользователи Чукотского АО по итогам января-августа добыли 15,147 тонны золота, что на 5,1% больше, чем в аналогичный период годом ранее, при этом добыча серебра выросла на 13,5%, до 74,287 тонны, сообщает департамент промышленной политики местного правительства. Чукотка обошла все российские регионы по уровню зарплаты

"За (первые- ред.) восемь месяцев в том числе 13,42 тонны (+17,6%) рудного золота, и 1,728 тонны (-42,4%) — россыпного", — сообщили в ведомстве статистику добычи.

При этом показатель добычи россыпного золота пока далеко не полон "из-за того, что промывочный сезон заканчивается, многие предприятия подводят итоги и задерживают отчётность. Приблизительно треть из них пока не предоставили информацию, и данные не полные", пояснили в ведомстве.

Кроме этого в отчётный период в Чукотском АО на 4,1% увеличили добычу природного газа — до 44,13 миллионов кубометров, на 4,2% каменного угля — до 1,003 миллиона тонн, и на 64,6% бурого угля — до 106 тысяч тонн.

В прошлом году предприятия Чукотского АО сократили добычу золота на 13,8%, до 21,878 тонны, серебра — на 7,3%, до 102,489 тонны. В том числе, добыча коренного (рудного) золота в округе составила 19,7 тонны (-15,1%). На россыпях было добыто 2,2 тонны (-0,4%) драгоценного металла.