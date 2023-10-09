2023-10-09T15:56:00+03:00
2023-10-09T16:28:04+03:00
2023-10-09T15:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231009/841929757.html
Путин утвердил передачу ВТБ акций ОСК в доверительное управление
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление на пять лет и поручил правительству... ПРАЙМ, 09.10.2023
экономика, новости, банки, финансы, госпроекты, владимир путин, указ президента рф, втб
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902286.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902286.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902285.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902285.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902273.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84190/22/841902273.jpg
https://1prime.ru/banks/20230913/841732856.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление на пять лет и поручил правительству Российской Федерации за полгода обеспечить заключение договора, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" сроком на пять лет… Правительству Российской Федерации: в 6-месячный срок обеспечить заключение в соответствии с пунктом 1 настоящего указа договора доверительного управления акциями акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", — говорится в указе.
Объединенная судостроительная корпорация является ведущей судостроительной компанией России, созданной в 2007 году и находящейся полностью в государственной собственности.
Корпорация включает в себя около 40 предприятий и организаций.