МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление на пять лет и поручил правительству Российской Федерации за полгода обеспечить заключение договора, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Минпромторге рассказали о задачах ВТБ в отношении ОСК

"Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" сроком на пять лет… Правительству Российской Федерации: в 6-месячный срок обеспечить заключение в соответствии с пунктом 1 настоящего указа договора доверительного управления акциями акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", — говорится в указе.

Объединенная судостроительная корпорация является ведущей судостроительной компанией России, созданной в 2007 году и находящейся полностью в государственной собственности.

Корпорация включает в себя около 40 предприятий и организаций.