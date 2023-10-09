МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о рисках поставок натовского оружия киевскому режиму, которое впоследствии попадает на "черные рынки" стран мира, из-за коррупционной связи между США и Украиной. Захарова не исключила, что ЕС понадобится ядерная Украина

"Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "чёрные рынки". Причину тоже называла — коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание", — сообщила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Было отмечено, что ранее конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин предложила проверить происхождение оружия, использованного палестинцами при нападении на Израиль, и предположила, что некоторое оружие могло быть поставлено из Украины.

В результате эскалации израильско-палестинского конфликта число погибших превысило 800 человек.

Бригады ХАМАС заявили о захвате в плен десятков израильских солдат и офицеров.

Россия призывает стороны конфликта прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Необходимо отметить, что палестино-израильский конфликт, который длится уже многие десятилетия, связан с территориальными интересами сторон и остается источником напряженности и военных действий в регионе.