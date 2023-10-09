МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Замсекретаря Совета безопасности Олег Храмов в интервью "Российской газете" предположил, что провалы ВСУ могут стать спусковым крючком для США в применении наступательного кибероружия против России для дестабилизации государственной, военной и экономической систем в стране. В Совбезе обвинили зарубежные PR-агентства в провокации в Буче

Храмов добавил, что стремление Соединенных Штатов нанести "стратегическое поражение" России усиливает возможность мирового киберпротивостояния, на которое Москва может ответить.

Как отмечает замсекретаря, траты на кибербезопасность в США заметно выросли в 2023 году, а обеспечение потенциальных киберударов со стороны США вошло в закон о бюджетных ассигнованиях на нацоборону на текущий год.

Храмов уточнил, что с начала прошлого года было зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России.

Замсекретаря заключил, что хакеры с Украины, которые обучались атаковать Россию на Западе, теперь представляет угрозу и для своих учителей. В связи с этим в России спрогнозировали увеличение уровня киберпреступности по всему миру, в том числе в западных странах.