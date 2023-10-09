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Совбез прогнозирует, что США начнут применять кибероружие против России
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Замсекретаря Совета безопасности Олег Храмов в интервью "Российской газете" предположил, что провалы ВСУ могут стать спусковым крючком для США в применении наступательного... ПРАЙМ, 09.10.2023
новости, россия, кибератаки, совбез рф, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Замсекретаря Совета безопасности Олег Храмов в интервью "Российской газете" предположил, что провалы ВСУ могут стать спусковым крючком для США в применении наступательного кибероружия против России для дестабилизации государственной, военной и экономической систем в стране.
Храмов добавил, что стремление Соединенных Штатов нанести "стратегическое поражение" России усиливает возможность мирового киберпротивостояния, на которое Москва может ответить.
Как отмечает замсекретаря, траты на кибербезопасность в США заметно выросли в 2023 году, а обеспечение потенциальных киберударов со стороны США вошло в закон о бюджетных ассигнованиях на нацоборону на текущий год.
Храмов уточнил, что с начала прошлого года было зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России.
Замсекретаря заключил, что хакеры с Украины, которые обучались атаковать Россию на Западе, теперь представляет угрозу и для своих учителей. В связи с этим в России спрогнозировали увеличение уровня киберпреступности по всему миру, в том числе в западных странах.