МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российская валюта вернулась к росту: курс доллара опустился ниже ключевого уровня 100 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск снижался на 43 копейки, до 99,98 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,67 рубля, евро — на 38 копеек, до 105,39 рубля.