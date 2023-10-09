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2023
https://1prime.ru/News/20231009/841931496.html
Курс доллара упал ниже 100 рублей
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Российская валюта вернулась к росту: курс доллара опустился ниже ключевого уровня 100 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск... ПРАЙМ, 09.10.2023
экономика, новости, доллар, курс, биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российская валюта вернулась к росту: курс доллара опустился ниже ключевого уровня 100 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск снижался на 43 копейки, до 99,98 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,67 рубля, евро — на 38 копеек, до 105,39 рубля.