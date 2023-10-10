МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В Госдуме подготовили новую версию законопроекта о "российской полке", где предлагается обязать магазины выставлять в первую очередь российские товары для улучшения их продаж, этот закон касается и стационарных, и интернет-магазинов, и агрегаторов, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ. Х5 Group планирует запустить магазины малого формата

По замыслу автора проекта, новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года.

"Депутат "Единой России" Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о "российской полке" — его разрабатывают при поддержке Минпромторга, документ уже направлен на согласование в правительство… Так, предлагается "подвинуть" иностранные товары на полке, чтобы отечественные производители получили толчок для развития", — говорится в сообщении издания.

Согласно данным "Известий", такая норма распространяется не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Агрегаторы и интернет-магазины должны будут "обеспечить, безусловно, первоочередное размещение предложений" о продаже именно российских товаров. Долю отечественной продукции со временем определит Минпромторг, но она должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров, а исполнение таких правил должен будет контролировать Роспотребнадзор.

В кабмине газете сообщили, что правительство направило законопроект для подготовки официального заключения в Минпромторг. В Минэкономразвития сказали газете, что рассмотрели законопроект и направили свою позицию в Минпромторг. ФАС также рассмотрела законопроект, отзыв ушел в министерство промышленности и торговли.

Кроме того, источник в кабмине заявил газете о важности установления перечня или "хотя бы критериев товаров, на которые будет распространяться новое требование о "российской полке". Иначе, по его словам, неверная трактовка норм законопроекта может помешать работе маркетплейсов, что снизит доступность товаров в целом для потребителей.

В мае газета "Известия" сообщала, что торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами — бытовой химией, косметикой, одеждой. Уточнялось, что уполномоченный орган будет определять перечень продукции, которая должна быть представлена на "российской полке", а также ее долю в объеме товаров данного наименования.

Буцкая рассказывала РИА Новости, что в проекте о создании российской "полки" непродовольственных товаров еще отрабатываются формулировки и идет работа с кабмином и ведомствами. По словам Буцкой, российскому производителю нужна поддержка, которая будет заключаться в том, что эти продукты будут видны на полках магазинов.