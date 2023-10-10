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2023
https://1prime.ru/News/20231010/841936603.html
МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции
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ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз глобальной инфляции до 6,9% в 2023 году и до 5,8% в 2024 году, указано в опубликованном докладе... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, новости, мвф, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз глобальной инфляции до 6,9% в 2023 году и до 5,8% в 2024 году, указано в опубликованном докладе международной организации.
Согласно табличным значениям, представленным в документе, прогноз по росту потребительских цен в мире на текущий год повышен на 0,1 процентного пункта, а на 2024 год — на 0,6 процентного пункта.
По оценкам МВФ, глобальная инфляция в 2022 году составила 8,7%.