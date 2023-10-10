МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Данные ЦБ России могут свидетельствовать о том, что в сентябре граждане массово покупали иностранную валюту в опасениях дальнейшего обесценения рубля, впрочем, более оправданным может оказаться обратная тактика торговавших фьючерсами, поскольку наиболее вероятный прогноз — 90 рублей за доллар до конца года, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Доллар США стабилизировался после снижения на сигнале ФРС

Как накануне сообщил Банк России, граждане России после двух месяцев преимущественных продаж валюты купили в сентябре валюты на 39,4 миллиарда рублей больше, чем продали. При этом они сохраняли "короткие позиции" (то есть играли на укрепление нацвалюты) на рынке валютных фьючерсов, что оказывало поддержку курсу рубля. Тем временем также в понедельник курс доллара подскакивал до 102,35 рубля – максимума с марта прошлого года, но потом опустился ниже 99 рублей.

"Участники спот-рынка валюты и срочного рынка на бирже все-таки могут быть разными. Обычные граждане могли покупать валюту на фоне общей паники, чтобы якобы сохранить свои накопления от дальнейшей девальвации, а техническая перепроданность рубля приводила к тому, что физлица на бирже продавали фьючерсы", — комментирует Зельцер покупки гражданами валюты в сентябре.

"На фоне падения рубля на годовой минимум 102,35 рубля за доллар… оказались правы те, кто покупал валюту. Но локальная конъюнктура может быстро измениться, и на смену придет коррекция в перекупленных долларах, евро, юанях. Вчера валюты от пика быстро потеряли свыше 3%. По нашим оценкам, рубль скорее укрепится, чем продолжит отвесное падение, и 90 рублей за доллар до конца года видится как-то адекватнее, чем выше 100 рублей", — заключил он.