МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ремонтные работы на Крымском мосту близятся к концу, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли до 17:00

"В летний период от 10 тысяч до 12 тысяч автомобилей в сутки проезжало по мосту. Вместе с тем мы практически пол-лета работаем в режиме восстановительных работ, и на сегодняшний день они подходят к завершению", — сказал Новиков.

Более того, Новиков уточнил, что в текущем году Крымский мост отметил свое пятилетие, а также что по мосту проезали уже более 35 миллионов человек.

Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными БПЛ. Следственный комитет завел уголовное дело по статье "террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту стало осуществляться в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления.

Сообщалось, что движение по левой части моста восстановили 14 сентября после ремонтных работ. Полное же восстановление моста было запланировано на начало ноября.