МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ситибанк закрывает по одному отделению — "Арбат" в Москве и "Невский проспект" в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Ситибанк объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов

"Информируем вас о планируемом закрытии отделения "Невский проспект", включая обслуживание в банкоматах, 15 декабря 2023 года в 19.00 по московскому времени… Информируем вас о планируемом закрытии отделения "Арбат" 15 декабря 2023 года в 19.00 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Таким образом, в Санкт-Петербурге остается только одно отделение, а в Москве два — "Павелецкое" и "На Тверской-Ямской".

Ранее Ситибанк уже предупредил о закрытии уральского и приволжского филиалов, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Тогда же Ситибанк объявил о сворачивании своей банкоматной сети до конца года.