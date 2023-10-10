2023-10-10T12:59:18+03:00
2023-10-10T12:59:18+03:00
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Ситибанк закрывает по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ситибанк закрывает по одному отделению — "Арбат" в Москве и "Невский проспект" в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте кредитной организации... ПРАЙМ, 10.10.2023
новости, россия, ситибанк
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ситибанк закрывает по одному отделению — "Арбат" в Москве и "Невский проспект" в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
"Информируем вас о планируемом закрытии отделения "Невский проспект", включая обслуживание в банкоматах, 15 декабря 2023 года в 19.00 по московскому времени… Информируем вас о планируемом закрытии отделения "Арбат" 15 декабря 2023 года в 19.00 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Таким образом, в Санкт-Петербурге остается только одно отделение, а в Москве два — "Павелецкое" и "На Тверской-Ямской".
Ранее Ситибанк уже предупредил о закрытии уральского и приволжского филиалов, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Тогда же Ситибанк объявил о сворачивании своей банкоматной сети до конца года.