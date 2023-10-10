ЖЕНЕВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ограничения, наложенные на сектор Газа, изолируют его от остального мира и наносят урон его экономике, а сектор здравоохранения страдает от энергетического кризиса, заявила пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Фатима Сатор. Власти Израиля перекроют подачу воды в сектор Газа, пишет СМИ

"Мы видели, что раздробленность территории все более затрудняет нормальную жизнь палестинцев. В Газе жесткие ограничения на передвижение людей и товаров, усугубляемые внутренними палестинскими спорами, изолируют сектор Газа от остального мира и удушают его экономику",- добавляет Сатор.

Нынешний энергетический кризис влияет на доступ к чистой питьевой воде, очистке сточных вод, а также на здравоохранение в совокупности.

"Длительная оккупация приводит к конкретным гуманитарным последствиям. На Западном берегу отсутствие значимого зонирования и планирования для палестинских общин, периодические и повсеместные разрушения домов и разрушение частной собственности, а также ограничения на передвижение ставят под угрозу человеческое достоинство и влияют на средства к существованию, экономические перспективы и адекватный доступ к основным услугам", — заявила пресс-секретарь МККК.

В регионе возникла эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, где Израиль объявил о полной блокаде Газы, а палестинские боевики проникли на юг Израиля.

Конфликт, связанный с территориальными интересами, длительное время остается источником напряженности и военных действий в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны прекратить боевые действия и решить проблему на основе резолюций Совета Безопасности ООН о сосуществовании двух государств.