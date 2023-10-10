МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Великобританию ожидает самый слабый рост экономики в 2024 году среди государств "Большой семёрки" (G7), следует из данных, приведенных в докладе Международного валютного фонда (МВФ). МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции

По прогнозам МВФ, экономика Британии в следующем году вырастет лишь на 0,6%, что является наименьшим показателем в "Большой семёрке". Наибольший же рост среди стран G7 ожидается в Канаде (1,6%). Второе место занимают США (1,5%), третье – Франция 1,3%. За ними следуют Япония с показателем роста в 1,0%, Германия (0,9%) и Италия (0,7%).

Международная организация объяснила такой показатель для Британии ужесточением денежно-кредитной политики для снижения сохраняющейся инфляции и последствиями шока, вызванного высокими ценами на энергию.