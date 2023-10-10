МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Америку уличили в двуличии по отношению к Украине и Израилю, пишет американский The Federalist.

По прошествии нескольких дней с начала конфликта между Израилем и Палестиной, администрация президента США потребовала прекратить огонь в секторе Газа.

Подобного требования в отношении Украины не было. Ситуация в двух странах, конечно, разная. Но если конечная цель, которую объявляет США — это мир, то президент США Джо Байден обязан настаивать на том, чтобы Украина подписала соглашение с Россией. Также, как Америка подталкивает Израиль договориться с ХАМАС, считает издание.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в сети X (бывший Twitter) призвал прекратить огонь и боевые действия на Ближнем Востоке именно в тот момент, когда Израиль начал контратаку. Это уже не первый раз, когда Америка демонстрирует открытое давление на Израиль.

Позднее сообщение было удалено, поскольку оно не было одобрено Вашингтоном. Но само требование от администрации Байдена в отношении Израиля сложить оружие, когда на страну было совершено нападение — удивило многих.

Тот же Блинкен в июне 2023 года призывал союзников не прекращать огонь или не поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной. По его мнению, Украина должна стать сильной, и только после этого проводить переговоры на выгодных для себя условиях. До этого Блинкен назвал желание некоторых стран закончить российско-украинский конфликт "крайне циничной ловушкой", поскольку считает, что тогда в выигрыше останется Москва.

Разница в подходах к двум конфликтам очевидна: администрация Байдена проводить антиизраильскую политику и даже регулярно поддерживает Иран (примером здесь служит отмена санкций и разморозка активов Ирана на несколько миллиардов долларов).

Израиль не может сейчас полагаться на поддержку США, поскольку текущая политика Вашингтона больше настроена на поддержку террористов, которые совершают нападения на израильтян, резюмирует издание.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>