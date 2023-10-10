МОСКВА 10 окт — ПРАЙМ. Россия с успехом провела испытания межконтинентальной ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", представив всему миру новое оружие "Судного дня", пишет издание Asia Times . В России начались испытания беспилотного конвертоплана с "умным" крылом

"Россия только что испытала новую крылатую ракету с ядерной установкой, официально известную под названием "Буревестник" и упоминаемую в зарубежных источниках как "Летающий Чернобыль", это супероружие "Судного дня", — сказано в публикации.

В этом месяце на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что Россия близка к принятию на вооружение новейшей межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой РС-28 "Сармат", что усиливает предположение о начале новой гонки вооружений.

Министерство обороны России заявило, что "Буревестник" — это стратегическая ракета с ядерной энергетической установкой неограниченной дальности, основным двигателем которой является ядерная тепловая ракета или реактивный двигатель.

Толчком к разработке и проведению испытаний послужили опасения России по поводу американской противоракетной обороны, а также подтвержденный прогресс США в создании крылатой ракеты AGM-181A Long Range Stand Off (LRSO) с ядерным зарядом.

"Буревестник" предназначен для взаимного гарантированного уничтожения противников (MAD). Ракету практически невозможно перехватить, что в конечном итоге подчеркивает технологическую и военную мощь России.

Эксперт Ричард Конолли отмечает, что крылатая ракета "Буревестник", наряду с МБР РС-28 "Сармат", гиперзвуковыми ракетами "Авангард", "Кинжал" и "Циркон", а также ядерной торпедой "Посейдон", разрабатывалась для поддержания стратегического паритета с США, преодоления американской ПРО и использования в качестве рычага давления на будущих переговорах по контролю над вооружениями.