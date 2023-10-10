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2023
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Профицит текущего счета платежного баланса России упал с начала года
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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-сентябрь текущего года снизилось в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 40,9... ПРАЙМ, 10.10.2023
финансы, новости, россия, цб, платежный баланс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-сентябрь текущего года снизилось в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 40,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-сентябре 2023 года сложился на уровне 40,9 миллиарда долларов США (196,0 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2022 года)", — говорится в сообщении регулятора.
"Профицит баланса внешней торговли товарами в III квартале 2023 года сложился в сумме 30,2 миллиарда долларов США, что несколько выше показателя II квартала 2023 года (27,4 миллиарда долларов США) и на уровне I квартала 2023 года", — отмечает ЦБ.
Дефицит внешней торговли услугами в январе-сентябре 2023 года составил 24,8 миллиарда долларов, увеличившись на 75,9%.