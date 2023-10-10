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Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима
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ИГ* является традиционным партнером Киева, который получает "взносы" от Украины и выполняет ее задания по всему миру, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России... ПРАЙМ, 10.10.2023
новости, дмитрий медведев, украина, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ИГ* является традиционным партнером Киева, который получает "взносы" от Украины и выполняет ее задания по всему миру, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка", — сказал политик.
Он ответил на заявление, назвав ИГ* традиционным партнером Украины, который выполняет ее террористические задания по всему миру.
Кроме того, подчеркнул Медведев, группировка регулярно получает от Киева спонсорские взносы и украденное у НАТО оружие, скупает украинскую недвижимость и открывает счета в украинских банках.
Политик добавил, что Киев признает близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГ*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России