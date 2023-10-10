МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ИГ* является традиционным партнером Киева, который получает "взносы" от Украины и выполняет ее задания по всему миру, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Исторический провал". На Западе подвели итоги визита Зеленского в США

"Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка", — сказал политик.

Он ответил на заявление, назвав ИГ* традиционным партнером Украины, который выполняет ее террористические задания по всему миру.

Кроме того, подчеркнул Медведев, группировка регулярно получает от Киева спонсорские взносы и украденное у НАТО оружие, скупает украинскую недвижимость и открывает счета в украинских банках.

Политик добавил, что Киев признает близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГ*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России