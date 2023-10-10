Группа "Россети" в 2023 году увеличила финансирование ремонтной программы в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов на 14% — до 24,8 млрд рублей. К 1 октября основные мероприятия в рамках программы были завершены, говорится в сообщении компании.

Объем финансирования ремонтной кампании в ПФО составит 13 млрд рублей (+14% к плановому показателю предыдущего года), в УрФО — 11,8 млрд рублей (+15%).

В программу включен ремонт 26,8 тыс. километров линий электропередачи и 4,1 тыс. единиц силового и коммутационного оборудования, расчистка почти 50 тысяч гектаров трасс ЛЭП.

Как отмечается в сообщении, была обеспечена готовность 2,8 тыс. аварийно-восстановительных бригад (14,8 тыс. человек и 6,4 тыс. единиц спецтехники), более 2 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью порядка 113 МВт.

Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на 100%.

На территории 18 субъектов ПФО и УрФО работают филиалы ПАО "Россети" — МЭС Волги и МЭС Урала, компании "Россети Волга", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Урал" и "Россети Тюмень". Под управлением находятся около 140 тысяч подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 247,3 ГВА, а также 649 тысяч км линий электропередачи.



