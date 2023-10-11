МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Облачное хранилище МТС прошло сертификацию, которая позволяет банкам размещать информационные системы с данными компаний в защищенном сегменте облака оператора, сообщила пресс-служба сервиса. МТС первой в России презентовала новый Samsung Galaxy 23 FE

"Провайдер CloudMTS сообщает о получении заключения о соответствии требованиям ГОСТа Р 57580.1-2017 для безопасного размещения в облаке информационных систем банков и финтех-компаний, содержащих данные финансовых операций", — говорится в сообщении.

ГОСТ Р 57580.1-2017 — российский стандарт безопасности финансовых операций. Его выполнение является обязательным для работы банков и финтех-компаний.

Получение ГОСТа означает, что инфраструктура компании прошла проверку на соответствие требованиям информационной безопасности необходимым для работы с банковскими данными, отмечается в сообщении. В свою очередь, облако МТС получило ГОСТ на свою физическую инфраструктуру — два центра обработки данных (ЦОД) в Москве и один в Санкт-Петербурге, а также на программное обеспечение и отдельные услуги провайдера для финансовых организаций.

"Российские финансовые организации обладают разветвленными информационными системами, не все части которых удобно хранить внутри контура компаний. К тому же существует ряд кейсов, когда без переноса систем во внешний контур просто не обойтись.

Реализация подобных задач возможна лишь в защищенном сегменте облака", — приводятся в сообщении слова директора по развитию продуктов CloudMTS Веры Баевой.