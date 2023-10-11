МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Великобритания и ее союзники в рамках Международного фонда для Украины (IFU) выделят более 122 млн. долларов на новый пакет военной поддержки, сообщило Министерство обороны Великобритании. Названа сумма, которую потеряла Украина из-за проблем с бюджетом США

В Международный фонд для Украины (IFU) входят Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Литва и Исландия.

Средства будут направлены на разминирование, обслуживание боевой техники и усиление оборонительных сооружений для защиты важных объектов инфраструктуры.

Помимо этого, в пакет помощи войдет оборудование для мостов и переправ, а также машины для разрушения невзрывных заграждений, сообщается в документе.

Новая техника будет поставлена на Украину в ближайшие месяцы. Об этом будет объявлено на встрече Контактной группы в Брюсселе министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и его коллегами по фонду.

Ранее Россия выразила недовольство относительно поставок оружия на Украину со стороны стран НАТО.

Российские чиновники считают, что эти поставки негативно влияют на переговоры между Россией и Украиной.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставляя оружие, но и обучая персонал…. на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран".