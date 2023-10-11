МО Великобритании: сумма военной поддержки для Украины превысит 122 млн долларов
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Великобритания и ее союзники в рамках Международного фонда для Украины (IFU) выделят более 122 млн. долларов на новый пакет военной поддержки, сообщило Министерство обороны Великобритании.
В Международный фонд для Украины (IFU) входят Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Литва и Исландия.
Средства будут направлены на разминирование, обслуживание боевой техники и усиление оборонительных сооружений для защиты важных объектов инфраструктуры.
Помимо этого, в пакет помощи войдет оборудование для мостов и переправ, а также машины для разрушения невзрывных заграждений, сообщается в документе.
Новая техника будет поставлена на Украину в ближайшие месяцы. Об этом будет объявлено на встрече Контактной группы в Брюсселе министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и его коллегами по фонду.
Ранее Россия выразила недовольство относительно поставок оружия на Украину со стороны стран НАТО.
Российские чиновники считают, что эти поставки негативно влияют на переговоры между Россией и Украиной.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставляя оружие, но и обучая персонал…. на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран".
https://1prime.ru/News/20231011/841946840.html