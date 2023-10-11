МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Фонда промышленных активов, созданного ВЭБом, взыскал с Алчевского металлургического комбината, Алчевского коксохимического завода и "Экоэнергии" более 59,4 млрд рублей долгов. Арбитражный суд поддержал арест активов банка Credit Agricole

Эти предприятия ранее входили в "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), основатель которых, Олега Мкртчан, был осужден в России за хищение кредитов ВЭБа.

Решение суда было принято после разбирательства, проходившего в закрытом режиме по запросу истца.

Также суд взыскал с Мкртчана 198,5 млрд рублей по гражданскому иску Фонда промышленных активов.

Ранее владельцы ИСД потеряли контроль над своими активами в Донбассе — Алчевским меткомбинатом, Алчевским коксохимическим заводом и предприятием "Экоэнергия", которые находятся в городе Северодонецке Луганской народной республики.

В 2016 году ВЭБ создал 100%-ное дочернее общество "Фонд промышленных активов" для снижения нагрузки на свой капитал путем передачи проблемных активов.