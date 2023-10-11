2023-10-11T11:32:20+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20231011/841947817.html
Фонд промышленных активов отсудил 59,4 млрд руб у бывших предприятий ИСД
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Арбитражный суд Москвы по иску Фонда промышленных активов, созданного ВЭБом, взыскал с Алчевского металлургического комбината, Алчевского коксохимического завода и "Экоэнергии"... ПРАЙМ, 11.10.2023
право, общество , новости, россия, арбитражный суд, вэб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Фонда промышленных активов, созданного ВЭБом, взыскал с Алчевского металлургического комбината, Алчевского коксохимического завода и "Экоэнергии" более 59,4 млрд рублей долгов.
Эти предприятия ранее входили в "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), основатель которых, Олега Мкртчан, был осужден в России за хищение кредитов ВЭБа.
Решение суда было принято после разбирательства, проходившего в закрытом режиме по запросу истца.
Также суд взыскал с Мкртчана 198,5 млрд рублей по гражданскому иску Фонда промышленных активов.
Ранее владельцы ИСД потеряли контроль над своими активами в Донбассе — Алчевским меткомбинатом, Алчевским коксохимическим заводом и предприятием "Экоэнергия", которые находятся в городе Северодонецке Луганской народной республики.
В 2016 году ВЭБ создал 100%-ное дочернее общество "Фонд промышленных активов" для снижения нагрузки на свой капитал путем передачи проблемных активов.