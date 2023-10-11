2023-10-11T11:38:00+03:00
2023-10-11T11:42:23+03:00
2023-10-11T11:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231011/841947976.html
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга на один процентный пункт в год
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировой госдолг в среднесрочной перспективе будет ежегодно расти на 1 процентный пункт глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к... ПРАЙМ, 11.10.2023
финансы, экономика, новости, госдолг, мвф, мир
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895448.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895448.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895447.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895447.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895446.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895446.jpg
https://1prime.ru/News/20231010/841940326.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировой госдолг в среднесрочной перспективе будет ежегодно расти на 1 процентный пункт глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к концу десятилетия, следует из доклада международной организации.
"Мировой долг, как ожидается, будет возрастать на 1 процентный пункт от ВВП каждый год в среднесрочном периоде", — сказано в документе.
В МВФ пояснили, что увеличение размера связано с ростом задолженности крупнейших экономик, включая США и Китай.
"В рамках прогнозируемого темпа глобальный госдолг достигнет 100% ВВП к концу десятилетия", — добавили в фонде.