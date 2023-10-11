ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировой госдолг в среднесрочной перспективе будет ежегодно расти на 1 процентный пункт глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к концу десятилетия, следует из доклада международной организации. МВФ раскрыл, какую страну ожидает самый слабый рост экономики в 2024 году

"Мировой долг, как ожидается, будет возрастать на 1 процентный пункт от ВВП каждый год в среднесрочном периоде", — сказано в документе.

В МВФ пояснили, что увеличение размера связано с ростом задолженности крупнейших экономик, включая США и Китай.

"В рамках прогнозируемого темпа глобальный госдолг достигнет 100% ВВП к концу десятилетия", — добавили в фонде.