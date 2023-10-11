ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП, следует из доклада МВФ. Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов

Согласно опубликованным в документе данным, в 2024 году МВФ ожидает увеличения госдолга Украины до 98,6% ВВП, а в 2025 году — до 100,7% ВВП, после чего он начнет снижаться.

За 2022 год МВФ оценил уровень госдолга Украины в 78,5% ВВП.

Ранее Минфин Украины заявлял, что госдолг страны достиг нового рекордного значения — почти 134 миллиарда долларов. В ведомстве отмечали, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 221,5 миллиарда долларов, или до 104,6 процента ВВП.