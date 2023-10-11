МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Переселенцы, принявшие антироссийскую позицию и поддерживающие киевский режим, не приветствуются в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что уехавшим из России релокантам, которые "желали победы Киеву", в случает возвращения "Магадан обеспечен".

"Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", — сказал Песков.

По его словам, большинство покинувших Россию свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. Однако, подчеркнул официальный представитель Кремля, их Родина — Россия.