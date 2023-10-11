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России не по пути со сторонниками "киевского режима", заявил Песков
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Переселенцы, принявшие антироссийскую позицию и поддерживающие киевский режим, не приветствуются в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее... ПРАЙМ, 11.10.2023
новости, россия, релоканты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Переселенцы, принявшие антироссийскую позицию и поддерживающие киевский режим, не приветствуются в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что уехавшим из России релокантам, которые "желали победы Киеву", в случает возвращения "Магадан обеспечен".
"Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", — сказал Песков.
По его словам, большинство покинувших Россию свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. Однако, подчеркнул официальный представитель Кремля, их Родина — Россия.