МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Банк России подал кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которые по его иску взыскали с бывшего основного владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера этого банка Александра Лукина солидарно около 283,9 миллиарда рублей убытков, но при этом отклонили требования еще к двоим ответчикам – экс-предправления "Рост банка" Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову. Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы иск к канадскому банку CIBC

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба Центробанка 9 октября поступила в первую инстанцию – арбитражный суд Москвы. Она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Сам иск ЦБ РФ к четырем ответчикам, контролировавшим, по мнению истца, "Рост банк", был подан в 2020 году. В нем заявлено требование о взыскании убытков, причиненных санацией этой кредитной организации. Иск подан в интересах банка "Траст", к которому в 2018 году был присоединен "Рост банк".

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в России. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих на санацию через Фонд консолидации банковского сектора.

Банк России пояснил в суде, что взыскивает убытки, причиненные санацией "Рост банка", которую проводил сначала Бинбанк Шишханова, а потом и сам Шишханов. Сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве и равна доходам, которые ЦБ мог бы получить, если бы разместил средства, предоставленные "Рост банку" на восстановление платежеспособности, не на льготных основаниях, а под ключевую ставку.

По заявлениям истца, вина ответчиков заключается в бездействии – их ненадлежащее управление "Рост банком" привело к необходимости его санации. Представитель "Траста" пояснил, что Бинбанк вел агрессивную политику привлечения вкладов, а потом эти деньги в виде межбанковских кредитов передавались "Рост банку", откуда уже выводились в интересах бенефициаров. На момент ввода временной администрации ЦБ в "Рост банк" дефицит в его балансе составлял порядка 400 миллиардов рублей, подчеркнул истец.

Ответчики иск не признали, заявив, что норма, по которой рассчитаны убытки, появившаяся в законе о банкротстве в 2018 году, не может применяться к отношениям, имевшим место до этого. Кроме того, ответчики заявили об отсутствии противоправности их действий, а также все, кроме Шишханова, отметили, что не были контролирующими лицами "Рост банка". Так, Фарафонтов, лично ходивший в суд, сообщил, что возглавлял банк всего восемь месяцев в 2015 году, до исследуемых судом событий.