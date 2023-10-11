МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев предложил вести совместное расследование происшествий на газопроводах "Северные потоки" и Balticconnector. Генсек НАТО заявил о "решительном" ответе на атаку на Balticconnector

"Здесь двойные стандарты налицо", — заявил Шхагошев РИА Новости. Он отметил, что если бы было проведено полноценное расследования инцидентов на "Северных потоках", то Balticconnector сейчас работал в штатном режиме. В этой связи депутат предложил объединить оба расследования, что поможет предотвратить дальнейшие происшествия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что в случае намеренного повреждения газопровода решительный ответ альянса не заставит себя долго ждать. Более того, он заверил в полной готовности НАТО оказать содействия расследованию взрыва.

Ранее поступила информация, что трубопровод Balticconnector, расположенный между Эстонией и Финляндией, не функционирует из-за возможной утечки, так как воскресенье вечером понизилось давление в морской трубе. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Также нанесен ущерб кабелю связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Трубопровод Balticconnector расположен между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски. Морская часть, проходящая по дну Балтийского моря, по протяженности равна 80 километрам, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли в сентябре 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, летом 2022 года американские водолазы установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Пентагон в беседе с РИА Новости отрицал причастность США к диверсии.