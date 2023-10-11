2023-10-11T14:13:24+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20231011/841950837.html
Погибших и пропавших без вести в Израиле россиян может быть более десяти
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Реальное число граждан РФ, погибших и пропавших без вести из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, может сильно превышать подтвержденные данные о четырех погибших и... ПРАЙМ, 11.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Реальное число граждан РФ, погибших и пропавших без вести из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, может сильно превышать подтвержденные данные о четырех погибших и шести пропавших, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные", — отметил Викторов в ходе дискуссии клуба "Валдай" на тему обострения арабо-израильского конфликта.