МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Реальное число граждан РФ, погибших и пропавших без вести из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, может сильно превышать подтвержденные данные о четырех погибших и шести пропавших, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Россияне начали аннулировать свои туры в Израиль

"К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные", — отметил Викторов в ходе дискуссии клуба "Валдай" на тему обострения арабо-израильского конфликта.