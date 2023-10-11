МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и генеральный директор АО "Сетевая компания" Ильшат Фардиев обсудили основные задачи взаимодействия. Как сказано в сообщении компании "Россети", рабочая встреча прошла на полях форума "Российская энергетическая неделя".

Стороны обсудили обмен опытом в развитии систем интеллектуального учета электроэнергии и автоматизации, инструменты мотивации персонала, профоориентационные мероприятия, взаимодействие со студентами.

Также были рассмотрены вопросы совершенствования отраслевой нормативно-правовой базы.

"Кооперация наших компаний, обмен решениями и взаимная поддержка в производственной сфере являются неотъемлемой частью работы по повышению надежности и эффективности инфраструктуры, бенефициарами которой являются в первую очередь потребители", — отметил Андрей Рюмин.

В свою очередь Ильшат Фардиев выразил признательность коллегам из ПАО «Россети» за многолетний успешный опыт взаимодействия и сотрудничества. "Уверены, что в совместном альянсе нам удастся решить много задач, актуальных для электроэнергетической отрасли, в частности внедрения инновационных технологий для сетевого комплекса и решения сложных вопросов кадровой политики", — сказал он.

Между ПАО "Россети" и АО "Сетевая компания" действует соглашение о взаимодействии в области технической политики, аварийного запаса, аварийно-восстановительных работ и обмена опытом в сфере бухгалтерского учета и налогового контроля.