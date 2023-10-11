БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Евросоюз и Большая семерка (G7) "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов, заявил Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе. ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов, заявил Мишель

"Бельгия играет важную роль в мировой торговле алмазами. Мы хотим, что бы российских алмазов более не было на рынке. Лучший способ добиться этого — создать систему отслеживания происхождения. Мы делаем это совместно с "Большой семеркой" и ЕС. Мы приблизились к созданию этой системы", — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и Евросоюз намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут вступить в силу с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.

В РФ не раз заявляли, что страна преодолеет санкционное давление, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.