МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В Государственной Думе заявили о необходимости проверки действий релокантов, которые поддерживали Украинские Вооруженные силы и оказывали финансовую поддержку киевскому режиму. России не по пути со сторонниками "киевского режима", заявил Песков

Выступая на пленарном заседании во вторник, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что такие люди не только не приветствуются в России, но и если вернутся, им обеспечен Магадан. Однако губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что предателей и переселенцев Колыма не примет, так как она нуждается в трудолюбивых и талантливых людях.

Володин отметил, что такие действия могут быть классифицированы как государственная измена по статье 275 Уголовного кодекса, и поэтому следует провести соответствующую проверку.

После заявления Володина, в Госдуму поступило много обращений от жителей Магаданской области, не понимающих, за что их хотят таким образом наказать.

"Магадан от них отказался категорично, Белое море тоже не принимает их. Куда?… Их надо разворачивать в аэропорту, обратно отсылать", — заявил Володин на пленарном заседании.