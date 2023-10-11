МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Импорт Россией рыбной продукции из Японии снизился на фоне сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", страна наращивает собственное производство, заявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Российские ученые провели анализы воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1"

Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам.

"Справочно хочу сказать, что объем импорта рыбной продукции из Японии снизился в два раза. То есть мы все больше производим своих рыбных продуктов и все меньше пользуемся завозной", — сказал Трутнев, отвечая на "Правительственном часе" в Совете Федерации на вопрос, как обстоят дела с проверкой безопасности продукции при ввозе рыбы из Японии в РФ на фоне ситуации с "Фукусимой-1". Более конкретные параметры по объемам этого импорта он не уточнил.

Трутнев отметил, что Роспотребнадзор контролирует все объемы импортируемой Россией рыбы: "никакой опасности заражения нет, ничего опасного на наш рынок не пропускается".

Накануне Россельхознадзор сообщал, что Япония пообещала представить России результаты исследования рыбы и морской воды в районе сброса воды из резервуаров АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан.